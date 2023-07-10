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Haberler Spor Efeler 09’da kongre telaşı

Efeler 09’da kongre telaşı

RAMAZAN AYDEMİR
Efeler 09’da kongre telaşı
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi olağan genel kurul hazırlığı yapıyor. Bu ay içerisinde kongreyi gerçekleştirecek olan yeşil beyazlılarda mevcut kulüp başkanı Eymen Atay'ın yeniden aday olması bekleniyor. 3. Lig Play-Off Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya elenerek geçen sezon 2. Lig'in kıyısından dönen ve büyük üzüntü yaşayan yeşil beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına kongrenin ardından başlayacak. Başkan Atay ayrıca iki sezondur takımı çalıştıran teknik direktör Veyis Kanber ile de yola devam etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan kongrenin tarih ve yerinin ise hafta içinde netlik kazanacağı bildirildi.
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