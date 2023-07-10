İstikrarın adı Bodrum

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Bodrumspor, yeni sezonda yine istikrarı seçti. Yeşil-beyazlılar, mevcut oyuncu kadrosunu koruyarak yeni sezonda da iddialı bir takım olmayı hedefliyor. Şimdiye kadar dış transferde kadrosuna Denizli'den Muhammet Gönülaçar ve Sparta Prag'dan Ondrej Celustka'yı katan Muğla ekibinde, teknik direktör İsmet Taşdemir, kamp yaptıkları Topuk Yaylası'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Birbirini bilen, tanıyan oyuncu grubu ve teknik heyetle beraberiz. Dolayısıyla bu bizim işimizi daha kolaylaştıracak" diyen Taşdemir, kadro istikrarını koruyacaklarını ifade etti.

TAKIMA GÜVENİYORUZ

Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını belirten Taşdemir, "Biz 2. Lig'de şampiyon olduktan sonra o istikrarın ilk düğmesine yönetimimiz bastı, hocasıyla devam etti. Biz de oyuncu kardeşlerimize çok güvendik. Yönetimimizle beraber, ikinci ligden gelen kadromuzdaki oyuncu grubumuzla devam etme kararı aldık. Kendilerine hala çok güveniyoruz. Geçen sezon, 'Biz ilk 10'da bitirirsek bizim için çok büyük başarı.' dediğimiz ligde oyuncularımız, her hafta farklı bir reaksiyon göstererek bizi finale kadar taşıdılar ama finali yapamadık. İyi de oynadığımız halde yapamadık" diye konuştu.

İSTANBUL EKİPLERİ HAK EDİYOR

Süper Lig'de yer alan İstanbul takımlarına ilişkin, "hak ederek geliyorlar" yorumunda bulunan Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes gibi onlar da çok fazla çalışıyor. Belki bazı planlamaları, çok daha doğru yapıyorlar. Ben bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru plan, doğru proje, doğru oyuncu grubu, doğru teknik heyeti tercih eden takımlar, doğru planlamayı yapan takımlar çıkıyor. Bu İstanbul takımı da olabilir, Anadolu takımı da olabilir" dedi.