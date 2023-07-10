Onur Erok’a gitti

Bodrumspor'da ayrılık rüzgarı esti. Yeşil-beyazlı ekipte iki sezondur forma giyen ve sözleşmesi sona eren Onur Akbay takımdan ayrıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 36 yaşındaki stoperin 2. Lig'in iddialı ekibi Esenler Erokspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 2021 yazında Bandırmaspor'dan Bodrumspor'a gelen ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper, yeşil-beyazlı ekiple 62 resmi maça çıkıp tek gol kaydetmişti. Muğla yönetimi, Onur Akbay'ın yerine önceki gün Sparta Prag'dan Ondrej Celustka'yı transfer ederek boşluğu hemen doldurmuştu.

ÖZDAMAR BEKLEMEDE

Bodrumspor ile sözleşmesi devam eden ve transfer teklifleri alan savunma oyuncusu Süleyman Özdamar için son kararı teknik direktör Taşdemir verecek. Başarılı savunmacı için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor talip olmuştu. Futbolcunun durumu Taşdemir'in vereceği rapor sonrası netleşecek.