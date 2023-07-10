Petkimspor’da 4 yabancı gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosundan yabancılar Aldridge ve Simmons'la sözleşme yenileyen Aliağa Petkimspor, dün 4 isme veda etti. Yeşilbeyazlı kulüp tarafından geçen sezondan 4 yabancı için yayınlanan veda mesajında, "2022-23 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phill Booth ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde de Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.