Sponsorlar hücum etti

İspanya'da Arda Güler çılgınlığı bitmiyor. Fenerbahçe'den İspanya'nın ünlü kulübü Real Madrid'e transferi ile olay olan 18 yaşındaki Arda Güler sponsorları peşine taktı. Transferi sonrası Real Madrid'in üst üste yaptığı rekor paylaşımlarla dikkat çeken Arda için dünyanın üst düzey tüm markaları sıraya girdi. Real Madrid'de daha resmi bir maçta topa vurmadan Arda Güler için gelen sponsorluk tekliflerinin değeri 10 milyon Euro'yu buldu. Arda'ya daha şimdiden şampuan, jilet, saat, giyim, spor kıyafetleri ve parfüm markaları ciddi teklifler sundu. Arda Güler'in imajını ise İngiliz futbolcu Davi Beckham'ı bir anda dünya yıldızı haline getiren PR firması üstlenmiş durumda.

İMAJINI BECKHAM'IN FİRMASI ÜSTLENDİ

İngiliz firmasına göre Arda Güler, uzun zamandır boşluğu doldurulamayan "yakışıklı, kızların da rüyasını süsleyen futbolcu" statüsünü işgal edebilir. Arda Güler'in bir başka avantajı ise modern görüntüsünün yanında müslüman bir futbolcu olması. Tarihin en popüler müslüman futbolcusu olarak yıllık gelirinin 3 ila 5 yıl içinde performansına da bağlı olarak 200 milyon dolar'ı bulacağı hesaplanıyor.