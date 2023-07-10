Turgutluspor Çelik’le anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, teknik direktör sorununa çözümü buldu. Kasaba, teknik direktör Ramazan Çelik ile anlaşma sağladı. Daha önce Elazığspor ve Siirt İl Özel İdare'de teknik direktörlük, Bursaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Sivasspor ve Buğşaşspor'da yardımcı antrenörlük yapan Çelik için imza töreni düzenlendi. Ramazan Çelik, "Turgutluspor Türk futbolunda ayrı bir yeri olan kulüp. Geçmiş yıllarda Türk futboluna armağan ettiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren bir camia. Teklif geldiği an düşünmeden büyük bir heyecanla kabul ettim. Sonrasında tesislere geldim ve hem yeni stadı hem de tesisleri gördüm. Burada çok iyi bir çalışma ortamı var. Bu değerli kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.