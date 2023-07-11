Aydın BŞB sil baştan

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu 7'nci sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin'in öncülüğünde transfer çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan mavi beyazlılar, Play-Off'lar ve Avrupa Kupaları'na katılma hedefiyle bombaları patlattı. Çağla Salih, Aslıhan Kılıç, Semra Özer, İdil Naz Başcan, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Sasa Planinsec, Shealyn McNamara ve Özlem Güven ile yollarını ayıran Aydın BŞB iç transferde Fatma Şekerçi, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı, Anna Nicoletti, Sara Loda ile bir yıllığına yeniden anlaştı.

ÇAĞLA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Mavi-beyazlılar, İtalya temsilcisi Casalmaggiore'den ABD'li milli pasör Lauren Carlini, Nilüfer'den orta oyuncular İlayda Uçak ve Ece Nur Aksoy, Adam Voleybol'dan orta oyuncu Firdevs Kiremitçi, Ankara Sigorta Shop'tan smaçör Tuğçe Akman, Antalya Muratpaşa'dan smaçör Ayşe Çürük, Bolu Bld'den libero Çerağ Düzeltir ve son olarak Gelişim Koleji'nden pasör Simay Cinbaz ile anlaştı. Aydın ekibi, geçen sezon takımda forma giyen pasör Çağla Salih ile de görüşmelerini sürdürüyor. Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, bu anlaşmayla birlikte transferi noktalamak istediklerini ifade etti.