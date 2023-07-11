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Pınar KSK’nin gözü Angola’da

Pınar KSK’nin gözü Angola’da
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yabancı kısa forvet transferinde frene basıp takımdan ayrılarak Maccabi Tel Aviv'e imza atma ihtimali olan Braian Angola'nın durumunu beklemeye başladı. Sezon içinde Galatasaray'dan geldiği Karşıyaka'da gösterdiği performansla henüz lig bitmeden İsrail ekibiyle söz kesen 29 yaşındaki forvet, Maccabi için girdiği sağlık testlerini geçemedi. Yunanistan'da AEK formasını giydiği dönemde kalp kası iltihaplanması nedeniyle 6 ay parkelerden uzak kalan Angola'nın yine kalbindeki rahatsızlık yüzünden sağlık testine takıldığı öğrenildi. Kolombiya asıllı ABD'li oyuncu transfer olamazsa Karşıyaka tekrar devreye girecek.
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