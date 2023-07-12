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Haberler Spor Bodrum’dan 2 takviye daha

Bodrum’dan 2 takviye daha

Bodrum’dan 2 takviye daha
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ilk sezon öncesi transfere hız veren Çağdaş Bodrum Spor, kısa süreli NBA kariyeri de bulunan ABD'li uzun forvet Ben Moore ve aynı pozisyondaki Berkay Genç'le sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce 2019'da Galatasaray forması da giyen 28 yaşında ve 2.03 boyundaki Moore, 2017-18 sezonunda NBA'de Indiana Pacers ile 2 maça çıktı. Moore geçen sezon İsrail'de Hapoel Be'er Sheva'da 15.9 sayı, 8 ribaund, 2.5 asist ortalamaları yakaladı. 26 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet Berkay Genç ise geçen yılı Mersin Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi.
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