Carlo Ancelotti Arda’yı beğendi

Real Madrid'e transferinde ağır başlılığı ve sempatik tavırlarıyla İspanyolların büyük takdirini toplayan milli yıldız Arda Güler, gündemden düşmüyor. Fenerbahçe'den transfer olduktan sonra sosyal medyada da büyük hareketlilik yaratan Arda, tatilini yarıda kesip Madrid ekibiyle antrenmanlara başladı. Bu hareketiyle de beğeni kazanan Arda'yı, Real Madrid'in efsaneleşen teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği öğrenildi. İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. VİDEOSUNDAN ETKİLENDİ

Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem de 10 numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı. Bu sezon kadroda kalması yönünde karar alınmasının, Arda'nın transferinde önemli bir etken olduğu ifade edildi.