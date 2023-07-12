Fethiye’de şok istifa

TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'da genel kaptanlık görevini yürüten Nacit Çatal'ın istifa ettiği öğrenildi. Çatal'ın bu kararı camiada büyük şaşkınlık yaratırken istifanın nedeni bilinmiyor. Lacivert-beyazlı takımın şampiyonluk yaşayıp, TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Nacit Çatal, yeni olağan genel kurulda da yönetimde yer almıştı. Çatal'ın istifası sonrasında kulislerde "Yönetimde sıkıntı mı yaşanıyor?" sorusu akıllara gelirken, deneyimli futbol adamının konuyla ilgili açıklama yapması Kaf-Kaf'tan bekleniyor. Muğla ekibinde istifa şoku yaşanırken, bir yandan da iç transferde Aykut Uluç'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fethiyespor, dış transferde ise Alanyaspor'dan 2003 doğumlu Çağan Kayra Erciyas'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.