Merkezefendi’de giden gidene

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon düşme korkusu yaşayan ancak ligde kalmayı başaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Yeni sezonda da Başantrenör Zafer Aktaş ile yola devam edecek olan yeşil-mavililer, yabancı oyunculardan sonra takımdan ayrılan yerliler için de veda mesajı yayınladı. Yabancılar Nikos Rogkavopoulos, Xavier Rathan-Mayes, Tomasz Gielo, Johnny Hamilton ve Manny Harris'in ayrıldığı Denizli temsilcisi, Altan Erol, Gökhan Aydın, Bertan Baştan, Arca Tülüoğlu, Doğan Şenli ve Ayberk Olmaz'a da katkıları için teşekkür etti. Merkezefendi'den ayrılan Muhammed Doğan Şenli,ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaştı.

6 YERLİ OYUNCU GELMİŞTİ

Denizli ekibi Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan 22 yaşındaki kısa forvet Çağatay Özkan, Venezuela ekibi Heroes de Falcon'da forma giyen 27 yaşındaki uzun forvet Alihan Demir, Bahçeşehir Koleji'nden 25 yaşındaki pivot Görkem Doğan, TED Ankara Kolejliler'den Ömer Yasir Küçük ve Balıkesir BŞB'den Berke Aygündüz'ü almıştı. Merkezefendi, 6'ncı imzayı da geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki Oktay Güneş'e attırmıştı.