Petkimspor sil baştan

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 12. bitirerek Play-Off hedefine ulaşamayan Aliağa Petkimspor transfere hızlı bir giriş yaparken kadrosunu baştan yarattı. Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve üst sıraları hedefleyen İzmir temsilcisi 11 oyuncusuyla yollarını ayırıp, kadrosuna 5 yeni ismi transfer etti. Petkim, yeni sezonda ligi ilk 8 sıra içerisinde bitirerek yeni sezonda Avrupa vizesi almak için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BURAK GÖREN'LE DEVAM

Başantrenör Burak Gören'le yola devam eden Petkimspor, Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar, Yavuz Gültekin, Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phil Booth ile vedalaşırken, Hapoel Be'er Sheva'dan David Efianayi, Bahçeşehir'den Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece'den Tayfun Erülkü, VEF Riga'dan Kristers Zoriks ve Tofaş'tan Emre Tanışan ile anlaşmıştı. İç transferde Peyton Aldridge ve Jeremy Simmons ile nikah tazeleyen Petkim, son olarak Galatasaray'da pivot pozisyonunda oynayan Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Tecrübeli pivot Mahir Ağva #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.