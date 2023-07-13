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Haberler Spor Angola ikinci sağlık kontrolünden geçemedi

Angola ikinci sağlık kontrolünden geçemedi

Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka’da tamamlayan Braian Angola, Maccabi Tel Aviv’e transferi için ikinci kez girdiği sağlık kontrollerinden de geçemedi.

Angola ikinci sağlık kontrolünden geçemedi
Sezonu Pınar Karşıyaka'da tamamlayan ve gösterdiği başarılı performans sonucu EuroLeague'de mücadele eden Maccabi Tel Aviv ile anlaşan Kolombiyalı basketbolcu Angola, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Tel Aviv şehrine imza atmak için gitti. Fakat 29 yaşındaki guard, yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Kolombiyalı guard, ikinci kez sağlık kontrollerine girdi fakat sonuçlar değişmeyince transfer iptal oldu. Angola için Kaf-Kaf'ın devreye girmesi bekleniyor. Geride bıraktığımız sezona Galatasaray'da başlayan, daha sonra sezon ortasında Karşıyaka'ya transfer olan Kolombiyalı oyuncu, Yunanistan'ın AEK takımında oynadığı dönemde kalp kası iltihaplanması sebebiyle sağlık sorunu yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, o dönem 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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