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Haydi sultanlar

FIVB Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek ABD'deki finallere giden Türkiye, bugün saat 22.00'de İtalya ile karşılaşacak. Millilerimiz turu geçmesi halinde ABD-Japonya galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Haydi sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın ABD'nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

12 MAÇTA 9 GALİBİYET

Türkiye, Milletler Ligi'ni 12 karşılaşmada 9 galibiyet alarak 3'üncü sırada bitirmişti. İtalya ise 8 galibiyetle 6. sırayı aldı. Ligde oynanan maçı Türkiye set vermeden kazanmıştı. Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak. Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan Sultanlar, yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

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