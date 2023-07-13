MHK’ya Denizlili başkan

TFF Genel Kurulu'nda yeniden başkan olan ve çalışmalarına başlayan Mehmet Büyükekşi'den sürpriz bir hamle geldi ve MHK Başkanlığı görevi için Ahmet İbanoğlu'nu belirlediği iddia edildi. MHK başkanlığı tebliğ edilen Ahmet İbanoğlu'nun hafta sonuna kadar ekibini belirleyip TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin onayına sunacağı öğrenildi. Lale Orta'nın MHK başkanlığı görevine devam etmesi bekleniyordu. Fakat Büyükekşi sürpriz bir hamleyle Ahmet İbanoğlu'nu bu görev için belirledi. İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta MHK'larında Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak yer almıştı. Denizli'nin Çivril ilçesinde doğan ve 13 yıl boyunca Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet İbanoğlu, 2022'de emekliye ayrıldı. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemciliği de yaptı.