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Haberler Spor Süper Lig ve 1. Lig’in MHK’ya Denizlili başkan isim sponsoru Trendyol

Süper Lig ve 1. Lig’in MHK’ya Denizlili başkan isim sponsoru Trendyol

Süper Lig ve 1. Lig’in MHK’ya Denizlili başkan isim sponsoru Trendyol
Trendyol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan iş birliğiyle Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği'ni temsilen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig takımlarını temsilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve basın mensupları katıldı. Büyükekşi, "Bu iş birliği Türk futboluna marka değeri katacak" dedi.
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