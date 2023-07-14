Efeler 09’da İshak gitti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor. Savunma oyuncusu Recep Daylak ve kaleci Serkan Demirol'un ardından takımın önemli oyuncularından santrafor İshak Kurt da veda etti. Vedasını sosyal medyadan duyuran İshak paylaşımında, "İki sezondur formasını gururla giydiğim 1 şampiyonluk, 1 yarı final ve geçtiğimiz sezon da gol kralı olduğum, harika dostluklar ve anılar biriktirdiğim kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte çok mutlu ama bunun yanında üzücü anlar da yaşadık. Bu anlarda kalbi bizimle çarpan ve yüreği bizimle olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. İlk yılında yeşil-beyazlıların Bölgesel Amatör'den 3. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan İshak, geçen sezon da 32 maçta 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.