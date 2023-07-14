İzmir hentboluna yeni bir vizyon

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, takım sporlarındaki vizyon değişikliğini hentbola da taşıyor. "Daha fazla çocuğa spor yaptırmak", "Hentbolu kent geneline yaymak" ve "Sürdürülebilir spor" ilkelerinden hareketle başlatılan proje kapsamında hentbol branşı, yepyeni bir vizyona kavuşacak. Amatör kulüpler ve okullarla iş birlikleri güçlendirilirken, erkek ve kadın profesyonel hentbol A takımlarının transfer, Avrupa ve lig bütçeleri de tamamen yeni projeye aktarılacak. Hentbol sporundaki değişimin ilk adımı olarak geçen hafta İnciraltı Tesisleri'nde İzmir tarihinde ilk kez EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası organize edilmişti.