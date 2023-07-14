  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İzmir hentboluna yeni bir vizyon

İzmir hentboluna yeni bir vizyon

İzmir hentboluna yeni bir vizyon
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, takım sporlarındaki vizyon değişikliğini hentbola da taşıyor. "Daha fazla çocuğa spor yaptırmak", "Hentbolu kent geneline yaymak" ve "Sürdürülebilir spor" ilkelerinden hareketle başlatılan proje kapsamında hentbol branşı, yepyeni bir vizyona kavuşacak. Amatör kulüpler ve okullarla iş birlikleri güçlendirilirken, erkek ve kadın profesyonel hentbol A takımlarının transfer, Avrupa ve lig bütçeleri de tamamen yeni projeye aktarılacak. Hentbol sporundaki değişimin ilk adımı olarak geçen hafta İnciraltı Tesisleri'nde İzmir tarihinde ilk kez EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası organize edilmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA