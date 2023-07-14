Sultanlar yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısı 03.30'da ABD ile oynayacak. Müsabakaya iki takımda temkinli başladı. Oyunda hakimiyeti kuran ve rakibini hataya iten Filenin Sultanları, ilk seti 25-20 kazandı: 1-0. İkinci sette hakimiyeti tamamen eline alan ve oyunu domine eden ay-yıldızlılar, 25-15'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. A Milli Voleybol Takımımız, üçüncü sete de çok iyi başladı. Müsabaka boyunca üstünlüğünü rakibine hissettiren milliler, son seti de 25-18 kazanarak 3-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde ev sahibi ABD ile karşılaşacak.