Bodrum’un gözü Efe’de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Altay'ın 17 yaşındaki milli stoperi Efe Sarıkaya'ya talip oldu. Siyahbeyazlı yönetimle görüşmelerini sürdüren Bodrum temsilcisinin önümüzdeki günlerde transferi bitirebileceği ifade edildi. Avrupa kulüpleri tarafından da takip edilen ancak düşük tekliflerin gelmesi üzerine satışı gerçekleşmeyen Efe'nin futbola bir süre daha ülkemizde devam etmesi bekleniyor. Muğla temsilcisinin İzmir ekibine 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtilirken, İzmir ekibinin bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alma şartı koştuğu iddia edildi.

MİLLİ FORMAYI DA GİYİYOR

Altay'ın altyapısından yetişen ve geride kalan sezonda takımın değişilmez isimlerinden olmayı başaran Efe, 27 karşılaşmada forma giyerken 23 kez ilk 11'de görev yaptı. Genç stoper, Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

BALDE'DE İŞLEM TAMAM

Yabancı transferinde daha önce futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı 34 yaşındaki sağ bek Ondrej Celustka'yı kadrosuna katan Bodrumspor, Portekizli Aldair Djalo Balde'yle de sözleşme imzaladı. Son olarak Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana takımında forma giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Ülkesinde FC Penafiel'de futbola başlayan Balde, kariyerinde Güney Kıbrıs'ta da oynadı.