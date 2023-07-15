Fethiyespor’a gurbetçi golcü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor kadrosuna Hollanda'dan hücum oyuncusu kattı. Lacivert-beyazlılar Hollanda'nın VVV-Venlo ekibinde forma giyen Özcan Yaşar ile iki yıllığına anlaştı. Gurbetçi futbolcu daha önce NAC Breda U21, Utrecht U21 ve milli takımımızın U19 formalarını da terletti. Yaptığı asist ve attığı goller ile de dikkat çeken gurbetçi oyuncu Fethiyespor'da forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Fethiyespor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kazımlar da imza töreninde, "Takımımıza gurbetçi genç bir santraforu daha kazandırdık. Yönetim olarak transfer çalışmalarımız teknik direktör Erhan Altın'ın raporu doğrultusunda devam etmektedir" açıklaması yaptı.