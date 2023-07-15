Manisa FK’da rota İsviçre

Trendyol 1. Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK'nın son rotası İsviçre oldu. Siyah-beyazlıların, İsviçre'nin FC Aarau takımında forma giyen Portekiz uyruklu İsviçreli Nuno da Silva ile ilgilendiği öğrenildi. Manisalı kurmayların orta sahada forma rekabetini artırmak adına Osman Zeki Korkmaz'ın raporu doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ifade edilirken, İsviçre temsilcisinden yanıt beklendiği ifade edildi. Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 200 bin Euro.

ÜLKESİ DIŞINA ÇIKMADI

Kariyerine İsviçre ekibi Young Boys'ta başlayan da Silva, ülkesi dışında forma giymedi. Deneyimli orta saha, FC Breitenrain, Thun, FC Winterthur, Grasshoppers'ta görev yaparken, bu süreçte 342 mücadeleye çıktı. Rakip ağları 57 kez havalandırmayı başaran Nuno da Silva, 38 golün de pasını verdi.

TUGAY KAÇAR İMZAYI ATTI

Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce anlaştığı Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'la 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Denizlispor'da futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formalarını da terletti. Tugay, Boluspor'da geçen sezon 30 lig maçına çıkarken, 2 bin 500 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 3 asist yaptı.