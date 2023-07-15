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Haberler Spor Sevinç Özgüler Manisa BBSK’da

Sevinç Özgüler Manisa BBSK’da

Voleybol Kadınlar 2. Ligi’nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediye deneyimli smaçörü kadrosuna kattı.

CÜNEYT HASÇELİK
Sevinç Özgüler Manisa BBSK’da

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig'de şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosuna bir takviye daha yaptı. 1. Lig tecrübesi de bulunan Smaçör Sevinç Özgüler, yeşil-beyazlı takıma katıldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de katıldı. Memiş, genç oyuncuların yanına tecrübeli bir isim eklediklerini ifade ederek, Özgüler'in takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

'ÇOK İYİ BİR ORGANİZASYON'

Özgüler de Manisa BBSK'nın çok iyi bir organizasyona imza attığını belirterek, yeşil-beyazlı takımın çatısı altına girdiği için mutluluk duyduğunu söyledi. İmza töreninin ardından deneyimli oyuncuya Tevfik Lav Spor Tesisi ile maçların oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu da gezdirildi.

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