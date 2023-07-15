Sevinç Özgüler Manisa BBSK’da

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig'de şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosuna bir takviye daha yaptı. 1. Lig tecrübesi de bulunan Smaçör Sevinç Özgüler, yeşil-beyazlı takıma katıldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de katıldı. Memiş, genç oyuncuların yanına tecrübeli bir isim eklediklerini ifade ederek, Özgüler'in takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

'ÇOK İYİ BİR ORGANİZASYON'

Özgüler de Manisa BBSK'nın çok iyi bir organizasyona imza attığını belirterek, yeşil-beyazlı takımın çatısı altına girdiği için mutluluk duyduğunu söyledi. İmza töreninin ardından deneyimli oyuncuya Tevfik Lav Spor Tesisi ile maçların oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu da gezdirildi.