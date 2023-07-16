Arkas sessiz

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Arkas Spor yeni sezon öncesi ilk kez sessiz kaldı. İzmir ekibi geçen sezonki kadrosundan beş voleybolcu ile yollarını ayırırken, takıma şimdiye kadar yeni takviye yapılmadı. Mavibeyazlılar, şimdiye kadar Daniel James McDonnel, Oğuzhan Tarakçı, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş ve Mustafa Cengiz'le yollarını ayırdığını duyurdu. Önceki yıllarda sezon bitir bitmez transfer bombalarını ardı ardına patlatan Arkas Spor'un bu yaz dönemine sessiz başlaması şaşkınlık yarattı.

BİRÇOK YILDIZ GÜNDEMDE

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak Final Four'a kalan mavi-beyazlılar, üçüncülük maçında Fenerbahçe'ye yenilerek sezonu kupasız tamamlamıştı. Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'ın bu kez önceliği iç transfere verdiği ve en kısa sürede dış transfer çalışmalarının hızlanacağı öğrenildi. Yurtdışı ve yurtiçinden bir çok oyuncuyu gündemine alan Arkas Spor çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor.