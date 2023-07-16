Aydın BŞB’de Çağla da kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Misli. Com Sultanlar Ligi'nde boy gösteren Aydın BSB Kadın Voleybol Takımı iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce kaptan Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı, Anna Nicoletti ve Sara Loda ile sözleşme yenileyen Aydın ekibi, geçtiğimiz sezon Bolu Belediyespor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki pasör Çağla Salih ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli pasörümüz ile 1 yıl daha yola devam ediyoruz. Sporcumuza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Videolu yapılan transfer paylaşımında Çağla Salih ise, "Bir sezon daha Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyeceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yeni sezonda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.