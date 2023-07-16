  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’da forvet sancısı

Manisa FK’da forvet sancısı

DOĞANCAN BİNGÖL
Manisa FK’da forvet sancısı

Manisa FK'da takviye çalışmaları sürerken gündemde ise forvet transferi var. Kadrosunu savunma ve orta saha ağırlıklı takviyelerle güçlendiren siyah-beyazlılar Antalya'dan kaleci Alperen Uysal, Soma'dan defans Kadir Kurt, Ümraniye'den orta saha Oğuz Gürbulak, Bolu'dan Tugay Kaçar, Karagümrük'ten kanat Kerim Frei ile sözleşme imzaladı.

İLK SIRADA YUSUF TÜRK VAR

Hücum hattına henüz hamle yapmayan siyah-beyazlılarda, geçen yılki kadrodan iki oyuncunun ayrılmasıyla sadece tek forvet kaldı. Geçen sezon kadroda alan Adem Büyük, Batuhan Kör gibi golcülerle yollarını ayıran siyah-beyazlılarda direkt santrfor olarak elde sadece Mehmet Uysal yer alıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA