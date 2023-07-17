Bodrumspor’da Üzeyir de imzaladı

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Bodrumspor'da iç transfer harekatı sürüyor. Gelecek sezon için ilk hamlesini teknik direktör İsmet Taşdemir ile anlaşarak yapan yeşil-beyazlılar, son iki sezonda Bodrum temsilcisinin başarısı için ter döken 30 yaşındaki deneyimli sağ bek Üzeyir Ergün ile 2 senelik yeni sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda gösterdiği performansla takımının vazgeçilmezlerinden olan Üzeyir, 36 karşılaşmada 3 gol, 9 asistlik skor katkısıyla büyük takdir topladı. Muğla temsilcisi geride kalan süreçte as futbolcuları Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Bahrican Tosun, Yekta Kurtuluş, Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı ve son olarak Üzeyir ile nikah tazelerken, kemik kadrosunu da korumuş oldu.

KEMİK KADROYU KORUDU

Bodrumspor'da Erdem Çetinkaya, Melih Enes Uygun, Onur Akbay, Hakan Yeşil ve Burak Öksüz ile ise yol ayrımına gidildi.