Çağdaş Bodrum kabuk değiştirdi

Basketbol 1. Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Çağdaş Bodrumspor adeta kabuk değiştirdi. Transfere hızlı bir giriş yapan Muğla temsilcisi, birçok isimle yollarını ayırırken, yaptığı takviyelerle ise gücüne güç kattı. Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren ve üst sıraları hedefleyen Çağdaş Bodrumspor, 8 oyuncusuyla yollarını ayırıp, kadrosuna 6 yeni ismi transfer etti. Bodrum ekibi, ilk kez mücadele edeceği ligde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

ENDER ARSLAN'LA DEVAM

Başantrenör Ender Arslan'la yola devam eden Çağdaş Bodrum, Mehmet Özdoğan,Yiğit Baran Sarıkaya,Cem Koçal,Horace Spencer, Muratcan Esen,Yiğit Özkan, Saadettin Donat ve Erdem İlter ile vedalaşırken, İtalya Basketbol Ligi ekiplerinden Pallacanestro Varese'den Jaron Johnson, Fransa Pro A Ligi ekibi Cholet Basket'ten Dominic Artis, Gaziantep Basketbol'dan Can Uğur Öğüt, Aliağa Petkimspor'dan Ege Arar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Berkay Genç ve İsrail Premier Ligi ekibi Hapoel Be'er Sheva'dan Ben Moore ile anlaşmıştı. Bodrum temsilcisinde ayrılıkların ve transferin süreceği kaydedildi.