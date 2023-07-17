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Haberler Spor Milliler ilk iki sıranın sahibi oldu

Milliler ilk iki sıranın sahibi oldu

Milliler ilk iki sıranın sahibi oldu
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet İsmail Nezir altın, Berke Akçam gümüş madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Espoo kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular aldı. Final yarışında İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle ilk sırada yer alarak Avrupa şampiyonu oldu. Berke Akçam ise 49.48'lik derecesiyle bitişi ikinci sırada geçerek gümüş madalya elde etti.
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