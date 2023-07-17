Sultanlar tarih yazıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kalitesini ortaya koymaya devam ediyor. Ay-yıldızlılar, üst üste 5. kez yarı final oynayan ve turnuvanın favorisi olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) devirerek çok önemli bir başarıya imza attı. Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Texas Üniversitesi Spor Salonu'nda rakibini 21-25, 14-25, 26-24, 25-27'lik setlerle mağlup ederek 3-1'lik galibiyete uzandı. Millilerin bu zaferi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayarak büyük bir gurur yaşattı. Milli takım bu başarısıyla da dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.