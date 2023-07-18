Aydın’a saha müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın'da son sürat devam eden spor yatırımlarından biri olan ve 11 milyon liraya mal olan Kardeşköy Futbol Sahası projesinde sona gelindi. 2022 yılı Aralık ayında ilk kazması vurulan Kardeşköy Futbol Sahası'nın içerisine 500 kişilik seyirci tribünü, takımların gece antrenmanlarını ve maçlarını yapabilmesi için aydınlatması ile dörtlü soyunma odası hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bölgesel Amatör Lig standartlarında 70x106 metre ölçüsünde inşa edilen Kardeşköy Futbol Sahası'nda çalışmalar son sürat devam ediyor.

"HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Kardeşköylülerin yıllardır hasretle beklediği Futbol Sahası ile ilgili ne zaman faaliyete geçeceği konusunda müjdeyi AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş verdi. Milletvekili Savaş, "Kardeşköy Futbol Sahası Ağustos ayında faaliyete geçiyor. Başta Kardeşköylüler olmak üzere Efelerdeki tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile birlikte el birliğiyle çalışarak Aydın'a yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Efeler'deki saha sıkıntısını büyük ölçüde giderecek olan ve Adnan Menderes Stadı Yan Sahaları'nın yoğunluğunu alacak olan Kardeşköy Futbol Sahası'nı Süper Amatör Lig ekibi Kardeşköyspor, Birinci Amatör Küme ekipleri Işıklı Demirspor, Kuyuluspor ve Kızılcaköyspor'un kullanabileceği belirtildi.