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Haberler Spor Göztepe bilardoda Avrupa 6.’sı

Göztepe bilardoda Avrupa 6.’sı

Göztepe bilardoda Avrupa 6.’sı
Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Göztepe Bilardo Takımı, Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı 6. olarak tamamladı. Göztepe Bilardo Takımı, Türkiye ikincisi olarak Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Kulüpler Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, ilk üç maçını kazanarak grubu namağlup bitirdi ve çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finalde elenen sarı-kırmızılılar, turnuvayı 6. olarak tamamladı. Göztepe kulübü de takımını tebrik etti. Açıklamada, "Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda grubundan namağlup lider çıkan takımımız şampiyonayı 6. olarak tamamladı. Gösterdikleri başarılı performans için sporcularımızı tebrik ediyoruz" denildi.
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