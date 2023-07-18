Göztepe bilardoda Avrupa 6.’sı

Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Göztepe Bilardo Takımı, Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı 6. olarak tamamladı. Göztepe Bilardo Takımı, Türkiye ikincisi olarak Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen Kulüpler Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, ilk üç maçını kazanarak grubu namağlup bitirdi ve çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finalde elenen sarı-kırmızılılar, turnuvayı 6. olarak tamamladı. Göztepe kulübü de takımını tebrik etti. Açıklamada, "Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda grubundan namağlup lider çıkan takımımız şampiyonayı 6. olarak tamamladı. Gösterdikleri başarılı performans için sporcularımızı tebrik ediyoruz" denildi.