İzmir’in şampiyon öğrencileri

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler sporda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiriyor. Balçova Yusuf Uz Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Beste Yılmaz, 30 ilden 145 okulun katılım ile Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Müsabakaları Yıldızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Balçova Asil Nadir Ortaokulu öğrencilerinden Elif Esmira Özdirim ise okullar arası tekvando müsabakalarında "Küçük kızlar 45 kg" kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti. Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Görkem Dedeoğlu, bin 200 katılımcının olduğu Çanakkale Uluslararası Açık Karate Şampiyonası'nda Türkiye 1.'si, İlayda Akın ise Türkiye 3.'sü oldu. Buca Atatürk Spor Lisesi öğrencilerinden Elif Ceren Şanlı, 70 ilden 6 bin sporcunun katılım sağladığı Mardin Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye 1.'liğini elde etti. Kendi sıkletinde en yüksek puanı toplayan Şanlı, 2023 yılı Gençler Milli Takımı'na tekrar girdi ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.