Kupa bizim

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı. Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunda önemli katkısı olan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Rüya Takım'da ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, "FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu #FileninSultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise "Şampiyon Filenen Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız" dedi.

'TÜRKİYE PARLIYOR'

Millilerin elde ettiği zafer dış basında yankı uyandırdı. İtalyan'dan Corrieredellosport, "İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin Türkiye'si İtalya'nın yerini aldı" haberini okuyucularıyla paylaştı. Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi "Türkiye parlıyor, Milletler Ligi'nde ilk altınını elde etti.

"SÜPRİZ YARATAMADI"

Voleybol ülkesi Türkiye kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve Uluslar Ligi'ni kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı" ifadeleriyle şampiyonluğu okuyucuların aktardı. Uzakdoğu kaynaklı Webthethao sitesi "Çin'i mağlup eden Türkiye 2023'ün şampiyonu oldu. Çin, Brezilya ve Polonya'yı geride bıraktı ancak Türkiye karşısında sürpriz yaratamadı" derken, CNNindonesia "Çin'in yaptığı hatalar Türkiye'yi zafere yaklaştırdı" başlığını attı.

'ERİK DALI' İLE KUTLADILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyonluk kutlamaları sosyal medyaya damgasını vurdu. Erik Dalı şarkısında şampiyonluk kutlayan takımın görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. Başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda Erik Dalı türküsü eşliğinde kutladı.