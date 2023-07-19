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Haberler Spor Manisa BŞB’ye ABD’li pivot

Manisa BŞB’ye ABD’li pivot

Yeşil-beyazlılar, daha önce ülkemizde Teksüt Bandırma forması da giymiş 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB’ye ABD’li pivot
Bu yaz Hakan Demir'i İran Milli Takımı'na uğurladıktan sonra başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manisa ekibi, uzun rotasyonuna bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, daha önce ülkemizde Teksüt Bandırma forması da giymiş olan 26 yaşındaki pivot Emanuel Terry'i kadrosuna kattı. NCAA kariyerini Lincoln Memorial University'de geçiren, kısa süreli NBA denemelerinin ardından Avrupa'ya Bandırma formasıyla adım atan Emanuel Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Terry, son olarak İtalya Ligi ekibi Trieste'de oynamıştı. Ülkemizde 2019-20 sezonunu Bandırma'da geçiren ABD'li pivot, ardından Hapoel Jerusalem'in yolunu tutmuştu. Terry, sonrasında Kızılyıldız ile sözleşme imzalasa da Sırp devindeki serüveni sadece 3 ay sürmüştü.
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