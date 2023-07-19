Manisa’nın judocuları 5 madalya kazandı

Katıldığı her organizasyonda elde ettiği başarılarla adından övgüyle söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan adına düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda yine önemli bir başarıya imza attı. 16 ülkeden 1421 sporcunun katıldığı turnuvada Manisa BBSK'lı judocular, 1 altın ve 4 bronz madalya kazanarak, Manisa'nın gurur oldu. Kocaeli'de düzenlenen turnuvada Yeşil-beyazlı Judo takımında Necla Nur Tokgöz 40 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Muhammed Üveys Sevindi 30 kiloda, Ümit Çırpan 66 kiloda, Arda Kamal +73 kiloda ve Zübeyir Talha Polat da +90 kiloda bronz madalya kazandı. Manisa BŞB Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "Judo takımımız, organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartıyor. Sporcularımız farklı ülkelerin sporcularına karşı iyi sonuçlar elde ettiler" dedi.