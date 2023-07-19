Şampiyon Sultanlar coşkuyla karşılandı

FIVB Milletler Ligi'nde yarı finalde ABD'yi finalde ise Çin'i 3-1 devirerek şampiyon olan ve göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımız yurda döndü. Milli takım düzeyinde 6. uluslararası kupasını kazanan Filenin Sultanları, görkemli biçimde karşılandı. İstanbul Havalimanı'nda büyük kalabalık dikkat çekerken, milli oyunculara çiçek verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ havalimanında yaptığı açıklamada "Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları yeni hedefimiz. Tarihimizde ilk defa dünya sıralamasında 1. sıraya geldik. Yeni koçumuza, kaptanımıza, hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

'BİRLİKTE KAZANDIK'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "İnanılmaz bir atmosfer var. Bize güvenen herkese çok teşekkür ederiz. Çok çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Eda Erdem de "Bizi şampiyonluğa inandıran bir koç, takım, federasyon... Mutlu, gururluyum. Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. Bu hikayede adımın olması mutluluk verici. Sürekli destek mesajları alıyoruz. Birlikte kazandık. Hepinize teşekkürler." dedi.