Belaili’de işlem tamam

Kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor transfer planlamasına da hız verdi. Bir çok isim ile görüşen bordo-mavili takımda bu kez gündeme Youcef Belaili geldi. Trabzonspor bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarfediyor. Karadeniz ekibi, Fransız ekibi Ajaccio ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılan oyuncuya yıllık 900 bin Euro garanti ücret teklif etti.

Suudi Arabistan basını ise bu teklifi değerlendirmeye alan 31 yaşındaki Cezayirli sol kanat oyuncusunun, olumlu yanıt vereceğini iddia etti. Haberin detayında, Trabzonspor'un bu teklifi artırabileceği vurgulanarak, "Fransa Ligi'nden ayrılan Belaili, büyük ihtimalle Türkiye'ye yönelecek" ifadelerine yer verildi.

BİR HIRVAT DAHA GELİYOR

Öte yandan Trabzonspor, Tonio Teklic'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul'a geldi. İmzaların ardından kampa katılıaca orta saha için forma giydiği Valazdin'in asbaşkanlık görevini üstlenen Trabzonspor'un eski futbolcularından Vugrinec'ten de transferde yardım istendiği belirtiliyor.