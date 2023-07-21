Efeler’den imza şov

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK imza şov yaptı. Siyah-beyazlılar, dün dış transferde üç oyuncuyu renklerine bağlarken, iç transferde de bir futbolcuyu takımda tutmayı başardı. Aydın ekibi, geçen sezon Hendekspor'da top koşturan 29 yaşındaki sol bek Polat Ertek, 1954 Kelkit Belediyespor'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Enescan Özdemir ve Manavgat Belediyespor'dan 29 yaşındaki orta saha Deniz Karadeniz'i renklerine bağladı. Yönetim, iç transferde de savunma oyuncusu Enver Abdullah Filiz'le de yeniden anlaşarak sözleşme yeniledi.

KARİYERLERİ OLDUKÇA PARLAK

Savunma oyuncusu Polat daha önce Marmaris Gençlik, Nazilli Bld, Muğla, Kızılcabölük, Manisa, Aydın BŞB, T.Linyit, kanat oyuncusu Enescan G.Birliği, Hacettepe ve Çankaya FK, orta saha Deniz ise İstanbul, T. Linyit, Payas, Osmaniye, Mardin 1969, Isparta Emre ve Söke formalarını terletmişti. 27 yaşındaki Enver Abdullah ise Efeler formasıyla BAL'da şampiyonluk yaşamıştı.