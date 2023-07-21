Manisa BBSK’dan iki transfer daha

2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa BBSK, kadroya takviyelere devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin tecrübeli ismi smaçör Göksu Göçmen'i kadrosuna kattı. Göçmen, Manisa'nın organizasyonuyla, tesisleriyle önde gelen spor şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, "Göksu'nun gücümüze güç katacağına eminim" dedi. Manisa ekibinin kadrosuna kattığı son isim ise 2005 doğumlu genç isim Pasör Teslime Nur Aslan oldu. Aslan, Manisa BBSK'ya katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.