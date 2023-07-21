  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa BBSK’dan iki transfer daha

Manisa BBSK’dan iki transfer daha

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BBSK’dan iki transfer daha
2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa BBSK, kadroya takviyelere devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin tecrübeli ismi smaçör Göksu Göçmen'i kadrosuna kattı. Göçmen, Manisa'nın organizasyonuyla, tesisleriyle önde gelen spor şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, "Göksu'nun gücümüze güç katacağına eminim" dedi. Manisa ekibinin kadrosuna kattığı son isim ise 2005 doğumlu genç isim Pasör Teslime Nur Aslan oldu. Aslan, Manisa BBSK'ya katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA