Manisa FK’dan Mesut’a kanca

Trendyol 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak zirveye oynayan bir takım oluşturmak isteyen Manisa FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon devre arasında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve sezon arasında Herta Berlin II'ye geri dönen 20 yaşındaki orta saha Mesut Emre Kesik'e kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek genç oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağlayan Manisa temsilcisi, Berlin ekibi ile sıkı bir bonservis pazarlığı için kolları sıvadı.

SIKI PAZARLIK YAPILACAK

Manisa FK yönetimi, önümüzdeki hafta Berlin temsilcisi ile masaya oturarak transferi noktalama hesapları yapıyor. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da genç isimle çalışmaya oldukça istekli davranıyor.