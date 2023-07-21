Nazilli Bld’de iki ayrılık birden

2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken iki veda gerçekleşti. Siyah-beyazlılar sözleşmeleri sona eren savunmacı Mert Er Estik ile Bertuğ Bayar'ı ikna edemedi. 34 yaşındaki sağ bek Mert Er, Nevşehir Belediyespor ile sözleşme imzalarken, Bertuğ ise Vanspor FK'ya imza atı. İki sezondur Nazilli ekibinde forma giyen Mert Er, geçen sezon 32 maça çıkarken, fileleri 1 kez sarstı. Geçen yıl yaz transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki Bertuğ ise 18 kez siyah-beyazlı formayı terletirken, 6 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetim, savunma ve ileri hatta bu oyuncuların eksiklerini kapatmak için düğmeye bastı.