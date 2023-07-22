Ayvalıkgücü transferde hızlı

TFF 3. Lig'deki Balıkesir temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor transferde üç oyuncuyu birden kadrosuna katmayı başardı. Ayvalık ekibi, Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Eratilla'yı da bünyesine kattı. Ayvalık, transferde daha önce anlaşma sağladığı Beylikdüzüspor'dan 25 yaşındaki forvet Muhammed Taşdemir ve Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki sol bek İlker Cihan ile de dün resmi sözleşmeyi imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak dış transferde Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mervan Melikoğlu'nu renklerine bağlamıştı.