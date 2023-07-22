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Haberler Spor Manisa Avrupa’da

Manisa Avrupa’da

Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk yılında sezonu 11. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez uluslararası arenada mücadele etme hakkı kazanarak sevinç yaşadı.

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Avrupa’da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu 11'inci sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele etmeye de hak kazandı. Manisa temsilcisi gelen davet ve girişimleri sonrası FIBA Europe Cup'a alındı. Europe Cup'ta yeni sezonda Manisa BŞB'nin yanı sıra Bahçeşehir Koleji de yer alacak. Yeşil-beyazlıların ön eleme turundan katılacağı organizasyonun kura çekimi 8 Ağustos'ta yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, FIBA Europe Cup serüveni hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK"

"Kulübümüzün basketbol şubesi kurulurken ilk hedefimiz Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek ikinci hedefimiz ise Manisa'yı basketbolda Avrupa kupalarına taşımaktı" diyen Çaylan, "Bir yıl içerisinde çok şükür ki iki hedefimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvaya ön elemeden dahil olacağız. Turnuvaya katılım sürecindeki desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi. Ön eleme turu grup formatında oynanacak.

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