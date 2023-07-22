Manisa FK’dan ‘Süper’ transfer

TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna Süper Lig'den takviye yaptı. Siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa forması giyen Boşnak stoper Daniel Graovac ils sözleşme imzaladı. Graovac ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık mukavele yapıldı. İmza töreninde konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum.

KAMPA KATILDI

Takım arkadaşlarımla birlikte hedefim çok çalışıp sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak" dedi. Manisa FK, tesislerindeki ilk etap çalışmalarının ardından Bolu'da kampa girerken, yeni transferler Graovac ve Bekir Karadeniz de takımla birlikte kampa katıldı.