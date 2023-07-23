Altaylı Efe’yi Bodrum kaptı

Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da forma giyen genç stoper Efe Sarıkaya önümüzdeki günlerde yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün önceki sezon Süper Lig'in son haftalarında ilk kez forma şansı verdiği, geçen sezon ise 1. Lig'de vitrine çıkardığı 17 yaşındaki savunma oyuncusunun Bodrumspor'la anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Oynadığı 27 mücadelenin 23'üne ilk 11'de başlayan ve genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla Porto ve Sevilla gibi devlerin de radarına takılan Efe Sarıkaya'nın transfer görüşmelerini bizzat Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yürüttüğü öğrenildi.

BONSERVİSLE ÖDEME YAPACAK

Dündar'ın yeşil-beyazlılarla son pazarlıkları yaptığı öğrenilirken, milli futbolcunun da yeşil-beyazlı Bodrum temsilcisine gitmeyi kabul ettiği ifade edildi. Altay yönetimi Efe'yi 450 bin Euro bonservis bedeliyle satarak az da olsa maddi açıdan rahatlamak istiyor. Milli defans oyuncusunun bir sonraki satışından ise siyah-beyazlılar yüzde 20 pay alacak. İzmir temsilcisi Efe'nin satışından gelecek parayla Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun kalan alacaklarını ödemenin planlarını yapıyor.

ÜZÜMCÜ TAKIMDAN MEMNUN

YENİ sezon hazırlıklarına 10-20 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da ilk etap kampını gerçekleştiren Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi. Üzümcü, "Keyifli bir kamp dönemi oldu. Takım olma adına önemli bir süreçti. Eksiklerimizi gördük. Daha iyi mücadele edip, daha iyi futbol oynayan ve daha fazla genç oyuncu kazanmış bir Altay izletmek istiyoruz" dedi.