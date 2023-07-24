Ege’nin gururu

Yunusemre Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 9 maç kazanıp şampiyon olduktan sonra Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'nde de birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Selvinaz, 28 - 31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası'na Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek. Başarılı tekvandocu, 1.60 cm'de ay-yıldızlı formayı giyecek. Yunusemre Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İnancın, azmetmenin, disiplinli çalışmanın karşılığı budur. Çok ama çok gururluyuz. Bosna Hersek'e bir Manisalı geliyor! Türkiye'nin en iyisi olan sporcumuz Selvinaz Küçükcankurtaran, Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda" ifadelerine yer verildi.

"ÇİFTE SEVİNÇ YAŞADIK"

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan ise Türkiye'de yüzlerce kulüp arasından zoru başararak Dünya Şampiyonası'na sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Türk taekwondosuna yeni bir yetenek kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Alkan, "Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 9 maç kazanıp şampiyon olan, ardından milli takım seçmelerini de kazanmayı başaran Selvinaz kızımızı ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bir haftada çifte sevinç yaşadık. Çok mutluyuz. Sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.