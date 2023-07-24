İzmirspor’da Çalış dönemi

Bölgesel Amatör Lig'de geçtiğimiz günlerde mevcut başkan Nedim Topaloğlu'nun tekrar başkanlığa seçildiği İzmirspor'da yeni sezon hamleleri de başlarken, A takım futbol teknik kadrosu olarak Ali Çalış ve ekibi ile anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada "İzmirspor Kulübü, 2023-2023 Futbol Sezonu A Takım futbol teknik kadrosu olarak Ali Çalış ve ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Viven Bornova FK, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor'da da görev yapan teknik direktör Ali Çalış'ın ekibinde İsmail Yalçın (BAL Antrenörü), Mustafa Şen (Atletik Performans Antrenörü) ve Şenol Sevindi (Kaleci Antrenörü) yer aldı.