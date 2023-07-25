Manisa’ya ‘Süper’ bek

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Manisa FK transferde rotasını İstanbul'a çevirdi. Siyah-beyazlıların İstanbulspor forması giyen defans oyuncusu Oğuzhan Berber ile anlaştığı öğrenildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın, İstanbul ekibinden öğrencisi olan 31 yaşındaki savunmacıyı takımda görmek istediği kaydedilirken, deneyimli çalıştırıcının yönetime verdiği rapor doğrultusunda harekete geçildiği ve el sıkışıldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son iki sezondur İstanbulspor formasını terleten, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan ve geride kalan sezonda ise Süper Lig'de 19 maçta görev yapan Oğuzhan'ın kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Boşta olan sağ bekle temas kuran başkan Mevlüt Aktan ve yönetiminin oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve imzaların atılacağı belirtildi.

2 TAKVİYE DAHA YAPACAK

Sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Manisa ekibinde yönetimin teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın raporu doğrultusunda hücum hattına da takviye yapacağı kaydedildi. Hücum hattına en az 2 kaliteli transfer gerçekleştirmeyi planladığı öğrenilen siyah-beyazlıların çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.